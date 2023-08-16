Шипов о Кубке мира: «Россияне показали слабый результат. В ближайшее время индийцы будут лидерами в мужских мировых шахматах»

Сергей Шипов заявил, что российские шахматисты слабо провели Кубок мира.

Турнир проходит в Баку. Никто из представителей России не попал в 1/4 финала, лучший из россиян – – выбыл в 1/8.

«Я считаю, что россияне показали слабый результат, но хочу отметить успех индийских товарищей, они вчетвером вышли в четвертьфинал.

Там много молодых шахматистов, и похоже, что в ближайшее время именно они будут лидерами в мужских мировых шахматах.

Надеюсь, что и наша молодежь подтянется, что перестанет подставлять фигуры под бой, прибавят молодые Володар Мурзин, Арсений Нестеров и другие молодые ребята», – сказал гроссмейстер.

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