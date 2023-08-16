Шипов о Кубке мира: «Россияне показали слабый результат. В ближайшее время индийцы будут лидерами в мужских мировых шахматах»

Теги Кубок мира Ян Непомнящий Сергей Шипов Андрей Есипенко Шахматы

Сергей Шипов заявил, что российские шахматисты слабо провели Кубок мира.

Турнир проходит в Баку. Никто из представителей России не попал в 1/4 финала, лучший из россиян – Ян Непомнящий – выбыл в 1/8. 

«Я считаю, что россияне показали слабый результат, но хочу отметить успех индийских товарищей, они вчетвером вышли в четвертьфинал.

Там много молодых шахматистов, и похоже, что в ближайшее время именно они будут лидерами в мужских мировых шахматах.

Надеюсь, что и наша молодежь подтянется, что Андрей Есипенко перестанет подставлять фигуры под бой, прибавят молодые Володар Мурзин, Арсений Нестеров и другие молодые ребята», – сказал гроссмейстер. 

Думали, в России сильные шахматы? На самом деле за Непомнящим никого нет

Что за татуха на руке у Непомнящего? Ян едет домой, а Карлсен мучается в борьбе за Кубок мира

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