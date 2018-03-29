В столице Азербайджана городе Баку продолжается Кубок мира Фиде 2023, который проходит с 29 июля по 25 августа. В нем принимают участие практически все сильнейшие шахматисты планеты, включая норвежца Магнуса Карлсена. Напомним, что гроссмейстеры, занявшие первые три места, получат путевку на турнир претендентов, который состоится в 2924 году. Турнир достиг стадии 1/8 финала, матчи проходят с 12 по 14 августа. Ряд шахматистов уже вышли в четвертьфинал, другие продолжают борьбу.

Среди них вице-чемпион мира российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который играет против Сантоша Видита из Индии. Первый день 1/8 финала победителя не выявил, в противостоянии ничья 1 : 1. Матч будет продолжен 14 августа в 14:00 по московскому времени. Россиянин на предыдущих стадиях турнира оказался сильнее двух азербайджанских спортсменов Вугара Асадли и Рауфа Мамедова. Поединок с Сантошем Видитом достиг кульминации и главный вопрос — где смотреть матч Непомнящий — Видит.

С просмотром любых шахматных соревнований проблем, как правило, не возникает. Несмотря на то, что российское телевидение не заинтересовано в показе Кубка мира по шахматам 2023, на помощь приходят различные сайты и YouTube-каналы. В частности, официальный канал FIDE или даже каналы гроссмейстеров участников соревнований. Много и независимых каналов с комментариями известных гроссмейстеров. Достаточно начать поиск, и все эти возможности перед вами откроются.