Сергей Смагин: «Шувалова проявила волевые качества. Надеюсь, после такой тяжелой встречи ей будет легче играть на тай-брейке»

Теги Кубок мира Ян Непомнящий Сергей Смагин Александра Горячкина Полина Шувалова ФШР Шахматы

Сергей Смагин оценил победу Шуваловой во второй партии 1/4 финала Кубка мира.

Российская шахматистка Полина Шувалова обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову после поражения в первой партии и теперь сыграет на тай-брейке.

«Очень интересная партия была у Шуваловой, перед ней стояла тяжелая задача выиграть партию на заказ. Начинала она хорошо, но потом посыпались ошибки с обеих сторон.

Полина проявила свои волевые качества и сумела перевести матч на тай-брейк. Надеюсь, после такой тяжелой встречи ей будет легче играть на тай-брейке.

Саша Горячкина хорошо играла и без проблем сделала две ничьих, наверное, у обеих шахматисток не было каких-то серьезных возможностей победить.

Что касается Яна (Непомнящего), то он как-то легко отнесся к дебюту, ничего из него не получил, будь соперник понастойчивей, то мог бы получить большие проблемы», – сказал вице-президент ФШР.

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