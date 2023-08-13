Сергей Шипов: «На Кубке мира осталось четверо индийских шахматистов. Они доказывают, что занимают лидирующие позиции в мире»

Сергей Шипов считает, что индийцы лидируют в мировых шахматах.

«Очень много индийских шахматистов осталось (на Кубке мира). В пятом круге их осталось четверо, столько ни у кого нет и быть не может.

Посмотрим, дойдет ли кто из них до финала, но в любом случае они доказывают, что занимают лидирующие позиции в мире», – сказал гроссмейстер.

Кубок мира по шахматам в Баку завершится 23 августа.

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