Смагин о Кубке мира: «Непомнящий вполне способен дойти до полуфинала, потому что непроходимых соперников нет»

Теги Магнус Карлсен Василий Иванчук Кубок мира Ян Непомнящий Сергей Смагин ФШР Шахматы

Сергей Смагин оценил шансы Яна Непомнящего дойти до 1/2 финала Кубка мира.

Сегодня Непомнящий играет первую партию 1/8 финала против индийца Сантоша Видита.

«Ян уверенно, хотя и не без труда, прошел четвертый круг. В перовой партии тай-брейка ему пришлось попотеть, но вторую он легко выиграл, сказался более высокий класс.

Следующий противник вполне проходимый, уже ходят шутки, что Ян дает сеанс игры индийским шахматистам. В принципе до полуфинала нет непроходимых соперников, поэтому Ян вполне способен дойти до этой стадии.

Не знаю, сделает ли акцент Ян сейчас на классике или на быстрой части, но сказать, что ему будет легко, нельзя.

Также будет очень интересно посмотреть, как сыграют Магнус Карлсен и Василий Иванчук. На мой взгляд, Карлсен должен был вылететь в четвертом круге, он грубо ошибался, но соперник не смог его додавить.

Он по-прежнему остается фаворитом турнира, однако в классике Иванчук может его удивить, однако, он может и сыграть совершенно безобразно», – сказал вице-президент ФШР.

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