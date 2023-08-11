Тренер Непомнящего о его победе над Сарином: «Самый сложный соперник на этом Кубке мира. Ян проявил стойкость, выдержал оборону»

Тренер Непомнящего назвал Нихала Сарина самым сложным соперником на Кубке мира.

В 1/16 финала Кубка мира российский шахматист победил представителя Индии на тай-брейке.

«Думаю, это был самый сложный соперник у Яна на этом Кубке мира. Классическая часть была непростая – Сарин применил интересную идею белыми, Ян не без проблем удержался.

На тай-брейке белым цветом была сложная игра, легкий хаос царил на доске, но Ян проявил стойкость, в неприятной позиции, когда Сарин думал, что сможет победить, выдержал оборону и одержал верх.

Следующий соперник Видит Гуджрати относится к поколению предыдущему, более старшему. Он неоднократно играл с ним. Индийский шахматист более сдержанный, классический, матч будет для Яна более спокойным», – сказал .