Тренер Непомнящего о его победе над Сарином: «Самый сложный соперник на этом Кубке мира. Ян проявил стойкость, выдержал оборону»

Теги Кубок мира Ян Непомнящий Владимир Поткин ТАСС Нихал Сарин Шахматы

Тренер Непомнящего назвал Нихала Сарина самым сложным соперником на Кубке мира.

В 1/16 финала Кубка мира российский шахматист победил представителя Индии на тай-брейке. 

«Думаю, это был самый сложный соперник у Яна на этом Кубке мира. Классическая часть была непростая – Сарин применил интересную идею белыми, Ян не без проблем удержался.

На тай-брейке белым цветом была сложная игра, легкий хаос царил на доске, но Ян проявил стойкость, в неприятной позиции, когда Сарин думал, что сможет победить, выдержал оборону и одержал верх.

Следующий соперник Видит Гуджрати относится к поколению предыдущему, более старшему. Он неоднократно играл с ним. Индийский шахматист более сдержанный, классический, матч будет для Яна более спокойным», – сказал Владимир Поткин

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