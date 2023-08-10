Сергей Шипов: «Похоже, Карлсен не соблюдает режим на Кубке мира. В какой-то момент не хватает энергии, и он делает ошибки»

Теги Магнус Карлсен Кубок мира Сергей Шипов Шахматы

Сергей Шипов считает, что Карлсен проиграл на Кубке мира из-за нарушения режима.

В первой партии 1/16 турнира норвежец черными фигурами проиграл Винсенту Кеймеру из Германии.

«Поражение Магнуса Карлсена всегда является большим событием в шахматном мире. Партия у него была качественная, плотная, равная, но в какой-то момент он потерял концентрацию, потерял пешку, а потом соперник не оставил ему шансов.

Похоже, даже на турнире Магнус не соблюдает режим. Он на досуге играет в блиц, когда надо отдыхать и готовиться к дебюту в следующей партии, поэтому где-то уже не хватает энергии, он делает ошибки, которые выливаются в якобы случайные поражения.

Я считаю, это непрофессиональное поведение, все эти процессы имеют накопительный эффект, организм копит усталость, напряжение, и это оборачивается потом неприятностями.

Конечно, у него есть весомые шансы выбраться, но также велика вероятность бесславно покинуть турнир», – сказал гроссмейстер. 

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