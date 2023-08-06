Дворкович о переизбрании главой ФИДЕ: «Мы смогли создать авторитет в шахматном мире, по совокупности завоевать доверие. А это главное на любых выборах»

Аркадий Дворкович объяснил, за счет чего победил украинца на выборах главы ФИДЕ.

В августе 2022 года Дворкович был переизбран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Его соперником был украинский гроссмейстер Андрей Баришполец.

«Мы, наша команда смогли создать определенный авторитет в шахматном мире. Мы смогли вложить заработанные деньги в поддержку более слабых федераций, в поддержку женских шахмат, в поддержку социальных программ.

Мне кажется, просто по совокупности смогли завоевать доверие. А это самое главное на любых выборах в любой ситуации. И мы пришли к 2022 году – когда состоялись новые выборы президента ФИДЕ – с кредитом доверия.

Основной соперник [на выборах] был из Украины, он живет и работает в США. У него были абсолютно иные – может быть, свежие, даже более свежие идеи относительно того, как нужно заниматься шахматами – скорее, как бизнесом.

Но было несколько проблем. Его никто не знал по большому счету: да – он гроссмейстер, да – играл в шахматы, да – есть определенная деловая репутация положительная, но в шахматном мире его никто не знал. И все-таки за нами был вот этот накопленный опыт и кредит доверия, конкретные результаты, которых мы достигли.

Я был бы абсолютно не против работать вместе с ним в команде, например, если бы он влился в нашу команду. Но у него другие планы», – сказал Дворкович в интервью на ютуб-канале «Влобушкинъ».