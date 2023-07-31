Аркадий Дворкович: «Наша цель на любой следующей Олимпиаде – стать частью показательных видов или культурной программы»

Аркадий Дворкович выразил надежду, что шахматы войдут в культурную программу Олимпиады-2028.

«Наша цель на любой следующей Олимпиаде – стать частью показательных видов спорта или культурной программы. Шахматы могут присутствовать даже в программе Игр в .

Каждый день мы работаем со специальной комиссией, серьезно относимся к этому вопросу, но знаем, что это займет какое-то время.

Моя мечта – увидеть, как шахматисты становятся олимпийскими чемпионами вне зависимости от формата. Определенно, игры будут проходить в скоростном формате.

Мы сможем сохранить свои традиции и, кроме того, иметь свою олимпийскую историю. Нам нечего терять. любит шахматы», – заявил глава ФИДЕ.