Кубок мира по шахматам 2023 — участники, регламент, расписание

Теги Магнус Карлсен Кубок мира Никита Витюгов Ян Непомнящий Шахматы

В столице Азербайджана городе Баку с 30 июля по 25 августа проходит один из самых престижных шахматных турниров — Кубок мира 2023. В нем за некоторыми исключениями принимают участие сильнейшие гроссмейстеры мира. Призовой фонд составляет 1 384 000 долларов США. Помимо денежной важна и спортивная составляющая. Шахматисты, занявшие первые три места, получат путевки на турнир претендентов в 2024 году. Все партии начинаются в 14:00 по московскому времени.

 

Регламент проведения Кубка мира по шахматам 2023

На каждой стадии турнира матч шахматистов состоит из двух партий с контролем ФИДЕ: 90 минут на 40 ходов, после 30 минут плюс 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

В случае равного счета проводится тай-брейк: две партии по десять минут и десять секунд на каждый ход, после две партии с контролем пять минут и три секунды на каждый ход.

Если после тай-брейка победитель по-прежнему не выявлен, назначается «армагеддон»: шахматист, играющий белыми получает пять минут контроля, играющий черными, — четыре минуты, на каждый ход добавляется по две секунды, начиная с 61-го, ничейный результат пользу черных.

Участники Кубка мира по шахматам 2023

Начинаются соревнования с 1/128 финала. На этой стадии принимают участие 156 шахматистов. На стадии 1/64 финала к победителям присоединяются еще 50 игроков с самым высоким рейтингом. Главная сенсация турнира — участие экс-чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Напомним, что он брал паузу и даже отказался играть за шахматную корону.

Примет участие в турнире и вице-чемпион мира россиянин Ян Непомнящий. А вот чемпион мира Дин Лижень в Азербайджан не приехал. Не будет в Баку и других ведущих шахматистов мира Алирезы Фируджи, Виши Ананда, Рихарда Раппорта и Левона Ароняна. Представляем вашему вниманию двадцать сильнейших игроков Кубка мира согласно рейтингу ФИДЕ.

Участник

Рейтинг

Страна

Магнус Карлсен

2835

Норвегия

Хикару Накамура

2787

США

Фабиано Каруана

2782

США

Ян Непомнящий

2779

FIDE

Аниш Гири

2775

Нидерланды

Уэсли Со

2769

США

Теймур Раджабов

2747

Азербайджан

Гукеш Доммараджу

2744

Индия

Шахрияр Мамедьяров

2742

Азербайджан

Максим Вашье-Лаграв

2739

Франция

Леньер Домингес

2739

США

Александр Грищук

2736

FIDE

Юй Янъи

2734

Китай

Ян-Кшиштоф Дуда

2732

Польша

Ле Куанг Льем

2728

Вьетнам

Вэй И

2726

Китай

Нодирбек Абдусатторов

2725

Узбекистан

Никита Витюгов

2720

FIDE

Пархам Магсудлу

2719

Иран

Видит Сантош Гуджрати

2719

Индия

 

Любителей шахмат, в первую очередь, интересует, в какой форме находится Магнус Карлсен. Известно, что классические шахматы его интересуют сейчас в меньшей степени, турнир претендентов тоже далеко не предел его мечтаний. При этом норвежец ни разу не выигрывал Кубок мира. Дважды на этом турнире он доходил до стадии полуфинала, но оба раза уступал. Чем не мотивация выиграть?

Интригу таит и формула проведения, которая включает тай-брейк и «армагеддон». При ней может быть довольно много сенсаций. Ниже в таблице представляем расписание партий на турнире.



Дата

Раунд

Партия

30 июля

Раунд 1

Партия 1

31 июля

Раунд 1

Партия 2

1 августа

Раунд 1

Тай-брейк

2 августа

Раунд 2

Партия 1

3 августа

Раунд 2

Партия 2

4 августа

Раунд 2

Тай-брейк

5 августа

Раунд 3

Партия 1

6 августа

Раунд 3

Партия 2

7 августа

Раунд 3

Тай-брейк

8 августа

Выходной

  

9 августа

Раунд 4

Партия 1

10 августа

Раунд 4

Партия 2

11 августа

Раунд 4

Тай-брейк

12 августа

Раунд 5

Партия 1

13 августа

Раунд 5

Партия 2

14 августа

Раунд 5

Тай-брейк

15 августа

Четвертьфинал

Партия 1

16 августа

Четвертьфинал

Партия 2

17 августа

Четвертьфинал

Тай-брейк

18 августа

Выходной

  

19 августа

Полуфинал

Партия 1

20 августа

Полуфинал

Партия 2

21 августа

Полуфинал

Тай-брейк

22 августа

Финал и матч за 3 место

Партия 1

23 августа

Финал и матч за 3 место

Партия 2

24 августа

Финал и матч за 3 место

Тай-брейк



Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий