Кубок мира по шахматам 2023 — участники, регламент, расписание
В столице Азербайджана городе Баку с 30 июля по 25 августа проходит один из самых престижных шахматных турниров — Кубок мира 2023. В нем за некоторыми исключениями принимают участие сильнейшие гроссмейстеры мира. Призовой фонд составляет 1 384 000 долларов США. Помимо денежной важна и спортивная составляющая. Шахматисты, занявшие первые три места, получат путевки на турнир претендентов в 2024 году. Все партии начинаются в 14:00 по московскому времени.
Регламент проведения Кубка мира по шахматам 2023
На каждой стадии турнира матч шахматистов состоит из двух партий с контролем ФИДЕ: 90 минут на 40 ходов, после 30 минут плюс 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
В случае равного счета проводится тай-брейк: две партии по десять минут и десять секунд на каждый ход, после две партии с контролем пять минут и три секунды на каждый ход.
Если после тай-брейка победитель по-прежнему не выявлен, назначается «армагеддон»: шахматист, играющий белыми получает пять минут контроля, играющий черными, — четыре минуты, на каждый ход добавляется по две секунды, начиная с 61-го, ничейный результат пользу черных.
Участники Кубка мира по шахматам 2023
Начинаются соревнования с 1/128 финала. На этой стадии принимают участие 156 шахматистов. На стадии 1/64 финала к победителям присоединяются еще 50 игроков с самым высоким рейтингом. Главная сенсация турнира — участие экс-чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Напомним, что он брал паузу и даже отказался играть за шахматную корону.
Примет участие в турнире и вице-чемпион мира россиянин Ян Непомнящий. А вот чемпион мира Дин Лижень в Азербайджан не приехал. Не будет в Баку и других ведущих шахматистов мира Алирезы Фируджи, Виши Ананда, Рихарда Раппорта и Левона Ароняна. Представляем вашему вниманию двадцать сильнейших игроков Кубка мира согласно рейтингу ФИДЕ.
|
Участник
|
Рейтинг
|
Страна
|
2835
|
Норвегия
|
Хикару Накамура
|
2787
|
США
|
Фабиано Каруана
|
2782
|
США
|
2779
|
FIDE
|
Аниш Гири
|
2775
|
Нидерланды
|
Уэсли Со
|
2769
|
США
|
Теймур Раджабов
|
2747
|
Азербайджан
|
Гукеш Доммараджу
|
2744
|
Индия
|
Шахрияр Мамедьяров
|
2742
|
Азербайджан
|
Максим Вашье-Лаграв
|
2739
|
Франция
|
Леньер Домингес
|
2739
|
США
|
Александр Грищук
|
2736
|
FIDE
|
Юй Янъи
|
2734
|
Китай
|
Ян-Кшиштоф Дуда
|
2732
|
Польша
|
Ле Куанг Льем
|
2728
|
Вьетнам
|
Вэй И
|
2726
|
Китай
|
Нодирбек Абдусатторов
|
2725
|
Узбекистан
|
Никита Витюгов
|
2720
|
FIDE
|
Пархам Магсудлу
|
2719
|
Иран
|
Видит Сантош Гуджрати
|
2719
|
Индия
Любителей шахмат, в первую очередь, интересует, в какой форме находится Магнус Карлсен. Известно, что классические шахматы его интересуют сейчас в меньшей степени, турнир претендентов тоже далеко не предел его мечтаний. При этом норвежец ни разу не выигрывал Кубок мира. Дважды на этом турнире он доходил до стадии полуфинала, но оба раза уступал. Чем не мотивация выиграть?
Интригу таит и формула проведения, которая включает тай-брейк и «армагеддон». При ней может быть довольно много сенсаций. Ниже в таблице представляем расписание партий на турнире.
|
Дата
|
Раунд
|
Партия
|
30 июля
|
Раунд 1
|
Партия 1
|
31 июля
|
Раунд 1
|
Партия 2
|
1 августа
|
Раунд 1
|
Тай-брейк
|
2 августа
|
Раунд 2
|
Партия 1
|
3 августа
|
Раунд 2
|
Партия 2
|
4 августа
|
Раунд 2
|
Тай-брейк
|
5 августа
|
Раунд 3
|
Партия 1
|
6 августа
|
Раунд 3
|
Партия 2
|
7 августа
|
Раунд 3
|
Тай-брейк
|
8 августа
|
Выходной
|
9 августа
|
Раунд 4
|
Партия 1
|
10 августа
|
Раунд 4
|
Партия 2
|
11 августа
|
Раунд 4
|
Тай-брейк
|
12 августа
|
Раунд 5
|
Партия 1
|
13 августа
|
Раунд 5
|
Партия 2
|
14 августа
|
Раунд 5
|
Тай-брейк
|
15 августа
|
Четвертьфинал
|
Партия 1
|
16 августа
|
Четвертьфинал
|
Партия 2
|
17 августа
|
Четвертьфинал
|
Тай-брейк
|
18 августа
|
Выходной
|
19 августа
|
Полуфинал
|
Партия 1
|
20 августа
|
Полуфинал
|
Партия 2
|
21 августа
|
Полуфинал
|
Тай-брейк
|
22 августа
|
Финал и матч за 3 место
|
Партия 1
|
23 августа
|
Финал и матч за 3 место
|
Партия 2
|
24 августа
|
Финал и матч за 3 место
|
Тай-брейк
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