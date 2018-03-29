В столице Азербайджана городе Баку с 30 июля по 25 августа проходит один из самых престижных шахматных турниров — Кубок мира 2023. В нем за некоторыми исключениями принимают участие сильнейшие гроссмейстеры мира. Призовой фонд составляет 1 384 000 долларов США. Помимо денежной важна и спортивная составляющая. Шахматисты, занявшие первые три места, получат путевки на турнир претендентов в 2024 году. Все партии начинаются в 14:00 по московскому времени.

Регламент проведения Кубка мира по шахматам 2023

На каждой стадии турнира матч шахматистов состоит из двух партий с контролем ФИДЕ: 90 минут на 40 ходов, после 30 минут плюс 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

В случае равного счета проводится тай-брейк: две партии по десять минут и десять секунд на каждый ход, после две партии с контролем пять минут и три секунды на каждый ход.

Если после тай-брейка победитель по-прежнему не выявлен, назначается «армагеддон»: шахматист, играющий белыми получает пять минут контроля, играющий черными, — четыре минуты, на каждый ход добавляется по две секунды, начиная с 61-го, ничейный результат пользу черных.

Участники Кубка мира по шахматам 2023

Начинаются соревнования с 1/128 финала. На этой стадии принимают участие 156 шахматистов. На стадии 1/64 финала к победителям присоединяются еще 50 игроков с самым высоким рейтингом. Главная сенсация турнира — участие экс-чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Напомним, что он брал паузу и даже отказался играть за шахматную корону.

Примет участие в турнире и вице-чемпион мира россиянин Ян Непомнящий. А вот чемпион мира Дин Лижень в Азербайджан не приехал. Не будет в Баку и других ведущих шахматистов мира Алирезы Фируджи, Виши Ананда, Рихарда Раппорта и Левона Ароняна. Представляем вашему вниманию двадцать сильнейших игроков Кубка мира согласно рейтингу ФИДЕ.





Участник Рейтинг Страна Магнус Карлсен 2835 Норвегия Хикару Накамура 2787 США Фабиано Каруана 2782 США Ян Непомнящий 2779 FIDE Аниш Гири 2775 Нидерланды Уэсли Со 2769 США Теймур Раджабов 2747 Азербайджан Гукеш Доммараджу 2744 Индия Шахрияр Мамедьяров 2742 Азербайджан Максим Вашье-Лаграв 2739 Франция Леньер Домингес 2739 США Александр Грищук 2736 FIDE Юй Янъи 2734 Китай Ян-Кшиштоф Дуда 2732 Польша Ле Куанг Льем 2728 Вьетнам Вэй И 2726 Китай Нодирбек Абдусатторов 2725 Узбекистан Никита Витюгов 2720 FIDE Пархам Магсудлу 2719 Иран Видит Сантош Гуджрати 2719 Индия

Любителей шахмат, в первую очередь, интересует, в какой форме находится Магнус Карлсен. Известно, что классические шахматы его интересуют сейчас в меньшей степени, турнир претендентов тоже далеко не предел его мечтаний. При этом норвежец ни разу не выигрывал Кубок мира. Дважды на этом турнире он доходил до стадии полуфинала, но оба раза уступал. Чем не мотивация выиграть?

Интригу таит и формула проведения, которая включает тай-брейк и «армагеддон». При ней может быть довольно много сенсаций. Ниже в таблице представляем расписание партий на турнире.







Дата Раунд Партия 30 июля Раунд 1 Партия 1 31 июля Раунд 1 Партия 2 1 августа Раунд 1 Тай-брейк 2 августа Раунд 2 Партия 1 3 августа Раунд 2 Партия 2 4 августа Раунд 2 Тай-брейк 5 августа Раунд 3 Партия 1 6 августа Раунд 3 Партия 2 7 августа Раунд 3 Тай-брейк 8 августа Выходной 9 августа Раунд 4 Партия 1 10 августа Раунд 4 Партия 2 11 августа Раунд 4 Тай-брейк 12 августа Раунд 5 Партия 1 13 августа Раунд 5 Партия 2 14 августа Раунд 5 Тай-брейк 15 августа Четвертьфинал Партия 1 16 августа Четвертьфинал Партия 2 17 августа Четвертьфинал Тай-брейк 18 августа Выходной 19 августа Полуфинал Партия 1 20 августа Полуфинал Партия 2 21 августа Полуфинал Тай-брейк 22 августа Финал и матч за 3 место Партия 1 23 августа Финал и матч за 3 место Партия 2 24 августа Финал и матч за 3 место Тай-брейк





