Тренер Непомнящего: «Ян всегда подтверждал, что связывает свое будущее только с Россией и видит здесь продолжение карьеры»

Теги Шахматы

Тренер Яна Непомнящего заявил, что шахматист связывает свое будущее с Россией.

 Ранее Непомнящий заявил, что не хочет выступать за сборную страны «при нынешних отношениях с федерацией». 

«Всегда, когда я общался с Яном, он подтверждал, что связывает свое будущее только с Россией и видит здесь продолжение своей карьеры.

Он выступал за сборную за протяжении многих лет, принес много медалей, становился чемпионом мира в составе команды. Сложно комментировать его заявление: мне кажется, это какие-то спекуляции.

Я не представляю сборную России без Яна. Он сильнейший шахматист в России. У меня хорошие отношения как с ним, так и с федерацией. Мы все делаем одно дело. Хочется, чтобы так и продолжалось дальше», – сказал Владимир Поткин. 

Вице-президент ФШР о словах Непомнящего про нежелание играть за сборную: «Несвоевременные и ненужные заявления. Он получал от федерации тотальную поддержку»

Опубликовал Лина Лоцик

Читайте новости шахмат в любимой соцсети

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий