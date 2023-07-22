Тренер Непомнящего: «Ян всегда подтверждал, что связывает свое будущее только с Россией и видит здесь продолжение карьеры»

Тренер Яна Непомнящего заявил, что шахматист связывает свое будущее с Россией.

Ранее Непомнящий заявил, что не хочет выступать за сборную страны «при нынешних отношениях с федерацией».

«Всегда, когда я общался с Яном, он подтверждал, что связывает свое будущее только с Россией и видит здесь продолжение своей карьеры.

Он выступал за сборную за протяжении многих лет, принес много медалей, становился чемпионом мира в составе команды. Сложно комментировать его заявление: мне кажется, это какие-то спекуляции.

Я не представляю сборную России без Яна. Он сильнейший шахматист в России. У меня хорошие отношения как с ним, так и с федерацией. Мы все делаем одно дело. Хочется, чтобы так и продолжалось дальше», – сказал Владимир Поткин.

Вице-президент ФШР о словах Непомнящего про нежелание играть за сборную: «Несвоевременные и ненужные заявления. Он получал от федерации тотальную поддержку»