Система VAR будет впервые использоваться в шахматах на молодежном чемпионате Западной Азии
Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые будет использоваться в шахматах.
Планируется использовать VAR на молодежном чемпионате Западной Азии, который проходит с 30 июня по 10 июля в Кыргызстане.
VAR в шахматах будет работать на основе технологии idChess.
Система может использоваться, если один из игроков вызвал арбитра, чтобы отметить нарушение, и при этом возникла спорная ситуация.
Например, первый игрок утверждает, что соперник коснулся шахматной фигуры, но не передвинул ее, а второй игрок это отрицает; арбитр же пропустил этот момент.
Арбитр может приостановить трансляцию игры в мобильном приложении и посмотреть запись с помощью VAR, которая показывает, как вели себя игроки.
«Технология VAR позволяет увеличить количество правильных решений, принимаемых шахматными арбитрами, и сделать процесс принятия решений более простым и прозрачным как для арбитров, так и для игроков», – говорится на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
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