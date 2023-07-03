Система VAR будет впервые использоваться в шахматах на молодежном чемпионате Западной Азии

Теги ФИДЕ видеоповторы Шахматы

Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые будет использоваться в шахматах.

Планируется использовать VAR на молодежном чемпионате Западной Азии, который проходит с 30 июня по 10 июля в Кыргызстане.

VAR в шахматах будет работать на основе технологии idChess.

Система может использоваться, если один из игроков вызвал арбитра, чтобы отметить нарушение, и при этом возникла спорная ситуация.

Например, первый игрок утверждает, что соперник коснулся шахматной фигуры, но не передвинул ее, а второй игрок это отрицает; арбитр же пропустил этот момент. 

Арбитр может приостановить трансляцию игры в мобильном приложении и посмотреть запись с помощью VAR, которая показывает, как вели себя игроки.

«Технология VAR позволяет увеличить количество правильных решений, принимаемых шахматными арбитрами, и сделать процесс принятия решений более простым и прозрачным как для арбитров, так и для игроков», – говорится на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 

3 комментария

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maks44
А оффсайдные линии будут?
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Вадим flanec
Это наверно для того, чтобы увидеть, кто же спёр ладью с шахматной доски))
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ChipsRobber
А если соперник пукнул, и игрок хочет на это пожаловаться, момент пука VAR зафиксирует?
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