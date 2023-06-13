На Эвересте пройдет турнир по экстремальным шахматам Everchess 2024.

Весной 2024 года на Эвересте пройдет турнир по экстремальным шахматам для альпинистов.

Об этом сообщили в компании «Код безопасности», которая является одним из спонсоров проекта.

По задумке организаторов основная часть турнира начнется у подножия горы, а финал – на высоте 8000 метров. Призовой фонд составит 14 миллионов рублей.

«Это первый турнир для альпинистов, который позволит продемонстрировать физическую выносливость и проявить интеллектуальные возможности мозга в экстремальных условиях.

На высоте 8000 метров расположен четвертый и самый опасный лагерь Эвереста, и здесь финалисты проведут матч без доступа к кислороду.

Сохранить ясность мысли в интеллектуальной борьбе в таких условия, пожалуй, и будет главным вызовом для финалистов турнира Everchess», – рассказал мастер спорта по альпинизму Александр Абрамов.

Эверест – высочайшая вершина Земли (8849 метров). Все участники турнира пройдут строгий отбор по здоровью и альпинистскому опыту, прием заявок стартует в сентябре 2023 года.

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