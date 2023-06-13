На Эвересте пройдет турнир по экстремальным шахматам Everchess 2024
На Эвересте пройдет турнир по экстремальным шахматам Everchess 2024.
Весной 2024 года на Эвересте пройдет турнир по экстремальным шахматам для альпинистов.
Об этом сообщили в компании «Код безопасности», которая является одним из спонсоров проекта.
По задумке организаторов основная часть турнира начнется у подножия горы, а финал – на высоте 8000 метров. Призовой фонд составит 14 миллионов рублей.
«Это первый турнир для альпинистов, который позволит продемонстрировать физическую выносливость и проявить интеллектуальные возможности мозга в экстремальных условиях.
На высоте 8000 метров расположен четвертый и самый опасный лагерь Эвереста, и здесь финалисты проведут матч без доступа к кислороду.
Сохранить ясность мысли в интеллектуальной борьбе в таких условия, пожалуй, и будет главным вызовом для финалистов турнира Everchess», – рассказал мастер спорта по альпинизму Александр Абрамов.
Эверест – высочайшая вершина Земли (8849 метров). Все участники турнира пройдут строгий отбор по здоровью и альпинистскому опыту, прием заявок стартует в сентябре 2023 года.
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