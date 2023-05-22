Непомнящий сыграет в команде с Костенюк, Абдусатторовым, Со, Дудой и другими шахматистами на командном ЧМ по рапиду

Теги Александра Костенюк Ян Непомнящий Хоу Ифань Уэсли Со Ян-Кшиштоф Дуда Винсент Каймер Рамешбабу Прагнанандха Нодирбек Абдусатторов Шахматы

Ян Непомнящий сыграет вместе с Александрой Костенюк на командном ЧМ по рапиду.

Турнир пройдет в немецком Дюссельдорфе с 25 по 29 августа.

В команду под названием WR Chess помимо самих Непомнящего (Россия) и Костенюк (Швейцария) также войдут Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Уэсли Со (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Хоу Ифань (Китай), Рамешбабу Прагнанандха (Индия) и Винсент Каймер (Германия).

Также в составе числится бизнесмен Вадим Розенштейн, возглавляющий компанию WR. Вместе с ней Международная шахматная федерация (ФИДЕ) ранее объявила о партнерстве и анонсировала создание командного ЧМ по рапиду.

Ожидается, что каждая команда сможет заявить по одному игроку с рейтингом ФИДЕ ниже 2000.

 

 

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