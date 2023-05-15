Илюмжинов о знакомстве с Вангой: «Она одновременно жила в прошлом и будущем, многое знала. Предсказала мне и президентство в ФИДЕ»

Теги ФИДЕ Кирсан Илюмжинов Шахматы

Бывший глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов сказал, как познакомился с Вангой.

– Как судьба свела с Вангой?

– Она попросила привезти «младого президента» в Петрич. Ельцин, Назарбаев – вроде бы пожилые. Ужинали в Москве с ее родственниками, и как-то выбор пал на меня. Мне было 29 лет, самому интересно. На следующий день полетели.

Утром мне звонят, говорят, бабушка спрашивает про Кирчу – так она меня называла. Все удивились, ведь ей никто не говорил, что я приехал. Тут же оделся. Даже забыл взять кусочек рафинада из-под подушки – это нужно делать перед приемом, она берет его с руки и по нему многое определяет. Зашел к ней, переживая, что второпях забыл. А она прочитала мысли и говорит: «Да не переживай».

И начала рассказывать. Я говорил, что хочу поехать работать в Америку или Европу. А она усмехнулась: будешь как Желю Желев, наш президент. Я тогда не понял. А через год все случилось. Стал руководителем в Калмыкии. И на 18 лет!

С тех пор сдружились. Пол-Москвы к ней перевозил. Столько людей благодарны. Хотя принимала она не всех. Сама решала. Некоторые по полгода ждали – и на порог не пускала. 

Для Ванги не существовало только настоящего, она одновременно жила в прошлом и будущем. Я спрашивал ее: как? А она: «Не знаю, просто как будто книжку читаю». Бывало такое, что канал закрывался и несколько дней она ничего не видела.

– Вы сказали, что не все ее предсказания на ваш счет сбылись. Какие остались?

– Я жду еще. Жизнь продолжается. 

Ей не могу не верить. Она многое знала. Предсказала мне и президентство в ФИДЕ. И бытовые чудеса видел. Как-то вдруг начала ругаться на строителей, которые делали ремонт в соседнем доме. Мол, штору неправильно прибили. Хотя она ничего видеть не могла! Больше того, она же была слепая. Пришли проверить – так и есть. Соседям криво прибили балку. Как она это увидела? – рассказал Илюмжинов.

«Инопланетяне спросили: «А почему ты не рассказал про нас?» Интервью Кирсана Илюмжинова, которое унесет в космос

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9 комментариев

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Ебздрогыч
Блин, это даже забористее интервью наших недалеких футболистов! Вот это масштаб! Спортс, продолжай!
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Aggrrist
У Де Хеа тоже проблемы со зрением, и он видит что холодильник не на своём месте стоит.
+3
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Зубы Дзюбы
А что про сво то сказала?
+1
0
+1
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Чумасик
Ответ Ебздрогыч
Блин, это даже забористее интервью наших недалеких футболистов! Вот это масштаб! Спортс, продолжай!
Чудак, ты постоянно оскорбляешь наших футболистов, но ежедневно прёшься на ветки РПЛ. Ты сумасшедший?
+3
-2
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pont77
Ответ Зубы Дзюбы
А что про сво то сказала?
Сказала Владимир победит
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Nojevilka
Так, ну спортс сейчас разберет это интервью на тысячу цитат с 500 комментариев под каждой 😂
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beavers
Достойный продолжатель славы Кучеру и Соломатина
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