Борис Гельфанд: «Думаю, Карлсен не вернется к матчам на первенство мира. Видимо, он утратил мотивацию, ведь уже пять раз был чемпионом»

Борис Гельфанд считает, что Магнус Карлсен не вернется к участию в матчах на первенство мира.

В этом году Карлсен отказался играть против победителя турнира претендентов – Яна Непомнящего, сославшись на отсутствие мотивации.

«Я думаю, что Карлсен не вернется. Видимо, он утратил мотивацию. Ведь он уже пять раз был чемпионом мира.

Но Карлсен играет в своих турнирах, может быть, соревнования с классическим форматом ему менее интересны. У каждого свои предпочтения.

Но я не верю в то, что он еще будет принимать участие в розыгрыше первенства мира», – сказал израильский гроссмейстер.

А чем занят Магнус Карлсен? Выиграл пять тысяч долларов в покер и побывал на престижной церемонии в Голливуде