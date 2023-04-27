Борис Гельфанд: «Думаю, Карлсен не вернется к матчам на первенство мира. Видимо, он утратил мотивацию, ведь уже пять раз был чемпионом»

Теги Магнус Карлсен Борис Гельфанд Ян Непомнящий матч на первенство мира Шахматы

Борис Гельфанд считает, что Магнус Карлсен не вернется к участию в матчах на первенство мира.

В этом году Карлсен отказался играть против победителя турнира претендентов – Яна Непомнящего, сославшись на отсутствие мотивации.

«Я думаю, что Карлсен не вернется. Видимо, он утратил мотивацию. Ведь он уже пять раз был чемпионом мира.

Но Карлсен играет в своих турнирах, может быть, соревнования с классическим форматом ему менее интересны. У каждого свои предпочтения.

Но я не верю в то, что он еще будет принимать участие в розыгрыше первенства мира», – сказал израильский гроссмейстер. 

А чем занят Магнус Карлсен? Выиграл пять тысяч долларов в покер и побывал на престижной церемонии в Голливуде

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1 комментарий

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Ебздрогыч
Судя по проходящему матчу за звание чемпиона мира, Карлсен может приходить пьяным к середине партии и все равно выиграет
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