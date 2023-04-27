Сергей Карякин: «Дин Лижэнь будет заканчивать белыми – это лучше, есть преимущество. Поэтому в 13-й партии Непомнящему проигрывать никак нельзя»

Карякин заявил, что Непомнящему нельзя проигрывать в 13-й партии матча на первенство мира.

После двенадцати партий счет в матче между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем равный – 6:6.

«Перед 12-й партией я считал Непомнящего огромным фаворитом. Но он заставил сбросить все прогнозы – слишком много возможностей упустил.

Понимаю, когда ты близок к титулу, это давит. С другой стороны, это второй матч за шахматную корону для Яна, он мог уже научиться справляться с нервами.

Дин Лижэнь будет заканчивать белыми – это лучше, и в данных раскладах в этом есть преимущество. Поэтому в 13-й партии проигрывать Яну нельзя никак», – сказал .

🤷‍♂️ Непомнящий упустил победу и позволил Дину сравнять счет в матче за корону. Это нервный срыв?