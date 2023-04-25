Гарри Каспаров* об уходе в политику: «Это выполнение морального долга. Я считаю, что могу сделать что-то для моей страны»

Гарри Каспаров* высказался о своей политической карьере.

– Как думаете, как вас запомнят граждане России?

– Не знаю. Честно говоря, сейчас этот вопрос меня меньше всего волнует, потому что я вижу, что я могу сделать для своей страны, и я собираюсь это сделать.

Скорее всего, шахматная слава и биография зачастую перебивают все остальное, но я надеюсь, что мне удастся сделать еще что-то, сопоставимое с тем, что мне удалось сделать в шахматах.

– В шахматах вы были супермастером своего ремесла, а в политике стать супермастером не получилось. Не думаете, что в 2005-м перейти из шахмат в политику было большой ошибкой?

– Нет. Я думаю, что это было совершенно правильное решение, оно было осмысленным. И сейчас я понимаю, насколько оно было правильным и важным.

Я отдавал себе отчет, что это другая игра, не игра на выигрыш, а выполнение морального долга. Я считал тогда и считаю сейчас, что я могу сделать что-то для моей страны.

Да, мне не удалось добиться того, чтобы Россия сохранила в себе зачатки демократии, которые еще были в 2005-м. Но я не могу себя в этом обвинить, потому что я делал то, что мог. Все, что мог, я сделал. И это для меня было самым главным.

Мне не о чем жалеть. Моя жизнь после 2005-го сложилась именно так, как я и хотел. Это был год, когда мы поженились с Дашей, у нас началась новая жизнь. 2005 год – это веха в моей жизни, это начало той жизни, которая меня сегодня устраивает. Я выстроил другой мир.

Да, понятно, что я в этом мире не могу пользоваться тем же авторитетом, каким я пользовался в шахматах – он был абсолютным, я был чемпионом мира, шахматистом номер 1 почти два десятка лет.

Но я чувствую себя в этом мире комфортабельно, потому что я никогда не изменял принципам, ради которых пришел в этот мир.

Более того, трагические события последнего времени подтвердили мою историческую правоту. Поэтому я хотел бы довести это дело до конца, – сказал Каспаров в интервью Юрию Дудю*.

* – Гарри Каспаров и Юрий Дудь признаны иноагентами в России.