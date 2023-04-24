Дин Лижэнь: «Завтра у нас день отдыха, так что у меня будет время, чтобы подготовить несколько дополнительных идей»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Дин Лижэнь прокомментировал результат одиннадцатой партии матча за первенство мира.

Сегодня Ян Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью. Счет – 6:5 в пользу россиянина. 

«Не думаю, что сегодня у меня было много шансов на решающую партию.

Конечно, я постараюсь сделать все возможное в последних трех партиях. Кроме того, завтра у нас будет день отдыха, так что у меня будет время, чтобы подготовить несколько дополнительных идей», – сказал китайский гроссмейстер. 

У Непомнящего очко преимущества за пять партий до финиша – этого хватит? Похоже, Дин устал рисковать 

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