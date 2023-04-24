Дин Лижэнь: «Завтра у нас день отдыха, так что у меня будет время, чтобы подготовить несколько дополнительных идей»
Дин Лижэнь прокомментировал результат одиннадцатой партии матча за первенство мира.
Сегодня Ян Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью. Счет – 6:5 в пользу россиянина.
«Не думаю, что сегодня у меня было много шансов на решающую партию.
Конечно, я постараюсь сделать все возможное в последних трех партиях. Кроме того, завтра у нас будет день отдыха, так что у меня будет время, чтобы подготовить несколько дополнительных идей», – сказал китайский гроссмейстер.
У Непомнящего очко преимущества за пять партий до финиша – этого хватит? Похоже, Дин устал рисковать
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