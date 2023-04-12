Лижэнь о ничьей с Непомнящим: «Впервые в этом матче у меня был небольшой шанс вырвать победу, но риски были слишком высоки»

Дин Лижэнь после ничьей с Яном Непомнящим заявил, что ему помогли справиться с эмоциями.

Сегодня китайский гроссмейстер сыграл вничью с россиянином Яном Непомнящим в третьей партии матча за шахматную корону.

– Выглядите лучше сегодня. Что повлияло?

– Чувствую себя лучше, но я все равно недостаточно счастлив. Я провожу больше времени за доской, как видите.

Да, я провел время со своими друзьями. Мои друзья помогли мне с эмоциональными проблемами. Как? Общением.

Может быть мне нужен был доктор, но решили, что это все же не нужно. И эмоционально я чувствую себя лучше, – сказал китайский гроссмейстер.

«Сегодня удалось сделать пару ходов, которые заставили моего оппонента долго размышлять. Впервые в этом матче у меня был небольшой шанс вырвать победу, но риски были слишком высоки, особенно учитывая его начало. Так что полагаю, ничья была нормальным результатом для обоих.

Не ожидал от Непомнящего ход на d4, особенно в этой игре. Да, он часто так играет, но нельзя это назвать главным его оружием. Поэтому была полная неожиданность», – сказал Лижэнь.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в третьей партии