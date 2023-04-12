Сергей Карякин похвалил Дин Лижэня в третьей партии матча против Яна Непомнящего.

Сегодня китайский гроссмейстер сыграл с россиянином вничью. Общий счет – 2:1 в пользу Непомнящего.

«После двух партий казалось, что это полнейшая катастрофа для Дина. В первой еле-еле сделал ничью, во второй играл из рук вон плохо. В третьей партии китаец показал, что является сильным гроссмейстером.

Черными с позиции силы он сделал ничью, имея даже символическое преимущество. Впереди нас ждет очень напряженная борьба. Понятно, что Ян фаворит, но легко не будет. Тем интереснее для болельщиков.

Еще ничего не решено. Преимущество в одну партию – комфортное, но его можно потерять из-за одного ошибочного хода. Важно, как оба соперника будут действовать», – сказал Карякин.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в третьей партии