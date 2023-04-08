Ян Непомнящий: «Как и в мультфильме «Кунг-фу Панда», в моем «супе» нет секретного ингредиента. Возможно, в этом и есть единственная уловка»

Ян Непомнящий рассказал о своем стиле игры на примере мультфильма «Кунг-фу Панда»

С 9 апреля по 1 мая в Астане россиянин сыграет с китайцем Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«Знаете, прямо как и в мультфильме «Кунг-фу Панда», в моем «супе» нет секретного ингредиента. Я не старался добавлять никаких секретных ингредиентов, так что, возможно, в этом и есть единственная уловка.

Я не играл полгода. И думаю, что отсутствие большого количества игр – хороший способ нагулять аппетит.

Могу только похвалить его (Дин Лижэня), он очень стабилен. Он способен играть почти как машина. Думаю, что у него, как и у Магнуса (Карлсена), нет очевидных слабых сторон в игре.

Он блестящий игрок, несомненно. Если мне повезет найти слабости в его защите, это было бы неплохо. Если нет – стану бороться в тех условиях, которые будут», – сказал Непомнящий в ролике на ютуб-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

С 9 апреля по 1 мая в Астане пройдет матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

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