Карпов об отказе Карлсена играть с Непомнящим: «Считаю, что Ян должен был быть объявлен чемпионом и в этом ранге уже играть с Лижэнем»

Карпов считает, что Непомнящего должны были объявить чемпионом мира без матча с Лижэнем

С 9 апреля по 1 мая в Астане россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграют в матче за шахматную корону. Изначально соперником Яна должен был стать действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен, но тот отказался от защиты титула из-за потери мотивации.

«Если честно, то я вообще в изумлении. Матчи на первенства мира и правила их проведения установлены с конца XIX века. И если чемпион мира отказывался защищать титул по каким-то причинам, то победителем объявлялся выигравший турнир претендентов.

И зачем сейчас проводится матч – я не знаю. Я считаю, что Ян должен был быть объявлен чемпионом и в этом ранге уже потом играть с китайцем, без всяких плясок с бубнами», – заявил Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира.

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