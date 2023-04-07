Карпов об отказе Карлсена играть с Непомнящим: «Считаю, что Ян должен был быть объявлен чемпионом и в этом ранге уже играть с Лижэнем»

Теги Магнус Карлсен турнир претендентов Анатолий Карпов Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Карпов считает, что Непомнящего должны были объявить чемпионом мира без матча с Лижэнем

С 9 апреля по 1 мая в Астане россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграют в матче за шахматную корону. Изначально соперником Яна должен был стать действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен, но тот отказался от защиты титула из-за потери мотивации.

«Если честно, то я вообще в изумлении. Матчи на первенства мира и правила их проведения установлены с конца XIX века. И если чемпион мира отказывался защищать титул по каким-то причинам, то победителем объявлялся выигравший турнир претендентов.

И зачем сейчас проводится матч – я не знаю. Я считаю, что Ян должен был быть объявлен чемпионом и в этом ранге уже потом играть с китайцем, без всяких плясок с бубнами», – заявил Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира.

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2 комментария

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AminO2
Тем более, что прецедент известен
+1
0
+1
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Alex1104
В принципе - правильно. Если бы Карлсен объявил, что отказывается от титула ДО турнира претендентов - одна история, но он объявил, что не будет защищать титул ПОСЛЕ.
И по логике получается так.
+4
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