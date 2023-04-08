Ян Непомнящий: «Надеюсь, я стал играть немного сильнее в сравнении с матчем против Карлсена, но это не факт»

Теги Магнус Карлсен Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Ян Непомнящий оценил свою готовность к матчу за шахматную корону

Матч на первенство мира стартует в Астане 9 апреля. Соперником Непомнящего будет китаец Дин Лижэнь.

«Я думаю, что мой опыт участия в таких матчах важен, но это не все, поэтому я не буду уделять этому особого внимания. Физически и ментально непросто. Помню предыдущий опыт, это тоже будет крайне энергозатратный матч. Чтобы победить, надо будет потратить всю энергию, которую удастся накопить.

Надеюсь, я стал играть немного сильнее в сравнении с матчем против Карлсена, но это не факт. Касательно команды не хотел бы сейчас раскрывать – кто-то остался, кто-то пришел новый. Как и в жизни, все меняется.

Думаю, что самая приятная часть, что к событию такое внимание, вся поддержка ощущается, это очень мило и приятно», – сказал российский гроссмейстер.

Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»

Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем

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