Ян Непомнящий: «Надеюсь, я стал играть немного сильнее в сравнении с матчем против Карлсена, но это не факт»

Ян Непомнящий оценил свою готовность к матчу за шахматную корону

Матч на первенство мира стартует в Астане 9 апреля. Соперником Непомнящего будет китаец Дин Лижэнь.

«Я думаю, что мой опыт участия в таких матчах важен, но это не все, поэтому я не буду уделять этому особого внимания. Физически и ментально непросто. Помню предыдущий опыт, это тоже будет крайне энергозатратный матч. Чтобы победить, надо будет потратить всю энергию, которую удастся накопить.

Надеюсь, я стал играть немного сильнее в сравнении с матчем против Карлсена, но это не факт. Касательно команды не хотел бы сейчас раскрывать – кто-то остался, кто-то пришел новый. Как и в жизни, все меняется.

Думаю, что самая приятная часть, что к событию такое внимание, вся поддержка ощущается, это очень мило и приятно», – сказал российский гроссмейстер.

Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»

Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем