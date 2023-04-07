Сергей Карякин: «Было бы интереснее, если бы с Непомнящим играл Карлсен. Но все равно круто, если наш шахматист вернет корону в Россию»

Сергей Карякин высказался о матче за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем

«Конечно, я не буду говорить, что матч мне не интересен, но глобально мне было бы интереснее, если бы играл – величайший шахматист, за ним всегда интересно смотреть.

Но он отказался. Можно порассуждать на тему того, что Дин Лижэнь попал туда не очень заслуженно, но раз попал, то с удовольствием посмотрю за этим противостоянием – с чисто шахматной точки зрения мне будет интересно.

В целом я разочарован тем, что происходит в профессиональном шахматном мире. Последнее время международная федерация, к сожалению, допустила много ошибок и пробелов.

Сначала дисквалифицировали меня, что позволило Дин Лижэню попасть на турнир претендентов. Причем попасть странно – он за 30 дней сыграл необходимые 30 партий, чтобы считаться активным шахматистом, и все в Китае, против своих же друзей, что наводит на определенные подозрения.

Но Международная шахматная федерация на это закрыла глаза. А в финале он оказался после отказа Карлсена.

Но все равно в матче разыгрывается мировая корона. И пусть сейчас нет такого пиетета, все равно круто, если наш шахматист вернет корону в Россию», – сказал .

Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем