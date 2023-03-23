Тренер Непомнящего: «Стиль игры Лижэня отсылает нас к китайской мудрости. Оттачивая мастерство одного удара, монахи Шаолиня способны разбить камень»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Владимир Поткин Лижэнь Дин Шахматы

Тренер Яна Непомнящего сравнил стиль игры Дин Лижэня с китайской мудростью.

С 7 апреля по 1 мая Непомнящий и Лижэнь сыграют в Астане в матче за звание чемпиона мира.

– В чем преимущество Непомнящего над Лижэнем?

– Ян способен на риск в критические моменты борьбы и хорошо чувствует изменения позиции на доске.

Его мозг не отягощен стереотипами наподобие тому, что черные довольствуются только ничьей при игре с сильным соперником.

– А чем опасен Лижэнь?

– Есть притча о монахах из монастыря Шаолинь, которые долгие годы бьют ладонью по воде. Оттачивая свое мастерство одного удара и в совершенстве овладевая им, они способны разбить камень.

Стиль игры Дина отсылает нас к этой китайской мудрости, – рассказал Владимир Поткин.

«Не могу сказать Карлсену: «Леопольд, выходи!». Его решение не моя проблема». Монолог Яна Непомнящего, который снова в шаге от короны

5 комментариев

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ЦСКА1960
Ответ banchik1
Эти псевдокитайские мудрости по большей части напоминают цитаты Стэтхема. Аксиома Эскобара в чистом виде.
К тому же, этих шаолиньских монахов давно разоблачили - это аттракцион для туристов, и никаких сверхъестественных способностей они конечно же не имеют.
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Kasztelan
Как сказал один китайский мудрец: я боюсь не того, кто отрабатывает десять тысяч дебютов, а того, кто отрабатывает один дебют десять тысяч раз. Это же так работает, да?
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Koulmann
Приятно читать мысли умного человека. Смог сформулировать стили игроков в двух предложениях, при этом весьма нетривиально.
+9
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Rassulio
Начали фапать на Китай. Теперь цитаты Си Цзинпиня опубликуйте.
+6
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banchik1
Эти псевдокитайские мудрости по большей части напоминают цитаты Стэтхема. Аксиома Эскобара в чистом виде.
+7
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