Тренер Непомнящего: «Стиль игры Лижэня отсылает нас к китайской мудрости. Оттачивая мастерство одного удара, монахи Шаолиня способны разбить камень»

Тренер Яна Непомнящего сравнил стиль игры Дин Лижэня с китайской мудростью.

С 7 апреля по 1 мая Непомнящий и Лижэнь сыграют в Астане в матче за звание чемпиона мира.

– В чем преимущество Непомнящего над Лижэнем?

– Ян способен на риск в критические моменты борьбы и хорошо чувствует изменения позиции на доске.

Его мозг не отягощен стереотипами наподобие тому, что черные довольствуются только ничьей при игре с сильным соперником.

– А чем опасен Лижэнь?

– Есть притча о монахах из монастыря Шаолинь, которые долгие годы бьют ладонью по воде. Оттачивая свое мастерство одного удара и в совершенстве овладевая им, они способны разбить камень.

Стиль игры Дина отсылает нас к этой китайской мудрости, – рассказал Владимир Поткин.

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