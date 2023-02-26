Карякин продолжит спортивную карьеру после избрания президентом Федерации шахмат Подмосковья

Шахматист Сергей Карякин заявил, что продолжит спортивную карьеру после избрания главой Федерации шахмат Подмосковья.

25 февраля гроссмейстер был единогласно избран на эту должность.

«Моя карьера спортсмена продолжается, но надо отметить, что турниров стало меньше. За последний год я сыграл в четырех. три выиграл и в одном занял второе место, то есть нахожусь в неплохой форме.

При этом последние годы я очень много занимался социальной функцией, встречался с детьми в регионах, проводил сеансы одновременной игры.

Общественная деятельность у меня началась примерно с 2016 года, после матча за звание чемпиона мира, сейчас же она становится более целенаправленной.

Надеюсь, продлится турнир «Шахматные звезды». Это успешный проект, где у меня была возможность сыграть с сильнейшими российскими и международными гроссмейстерами.

Из официальных планируется Кубок мира в Баку, но пока не понимаю, какие критерии отбора, попадаю ли я туда, что с флагом и так далее.

Вопросов больше, чем ответов. Но я люблю участвовать в Кубке мира. В Баку как раз выиграл в 15-м году – тогда был сложнейший турнир», – сказал Карякин.