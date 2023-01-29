Сергей Карякин: «Проиграть Асаубаевой не стыдно. Она является чемпионкой мира, играет очень хорошо»

Теги Сергей Карякин Бибисара Асаубаева Шахматные звезды Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал свое выступление на турнире «Шахматные звезды» в Москве.

Карякин набрал шесть очков в девяти партиях рапида. Единственное поражение он потерпел от Бибисары Асаубаевой из Казахстана.

Лидируют россиянин Владислав Артемьев и индиец Раунак Садвани.

«В целом я играл хорошо, я доволен своим результатом. Конечно, были небольшие падения и взлеты. Я проиграл только одну партию, девушке Асаубаевой, но она играет очень хорошо, является чемпионкой мира, поэтому проиграть ей не стыдно.

В остальных партиях где-то везло, где-то недобирал, но в целом все нормально», – сказал Карякин.

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