Карякин о победе на «Шахматных звездах»: «Это ответ тем, кто говорит, что я собираюсь заканчивать, ухожу в политику. Я в достойной форме и могу выступать с сильнейшими»

Российский гроссмейстер прокомментировал свою победу на международном турнире «Шахматные звезды» в Москве.

Карякин победил в общем зачете. Он занял второе место в рапиде и второе в блице.

«Состав сильный, рад, что удалось победить. Каждая партия была напряженная, турнир сложный, и то, что удалось сохранить стабильность на всей дистанции, – это хорошо для меня.

Второе место в быстрых шахматах – это со знаком «плюс». В турнирах такого формата у меня обычно быстрые не идут, а потом я в блице пытаюсь отчаянно наверстать.

Надеюсь, что серия «Шахматные звезды» будет продолжаться. Это турнир, в котором я могу участвовать, а не сидеть дома без практики.

Кстати, моя победа – это ответ тем, кто говорит, что я собираюсь заканчивать, что ухожу в политику. Я в достойной форме и могу выступать с сильнейшими шахматистами», – сказал Карякин.

«Шахматные звезды». Карякин победил в общем зачете, Грищук выиграл соревнования по блицу