«Шахматные звезды». Карякин победил в общем зачете, Грищук выиграл соревнования по блицу
В Москве завершился международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды».
Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл общий зачет турнира. Карякин занял второе место в рапиде и блице, набрав 4 очка. Вторым в общем зачете стал Александр Грищук, третьим – Владислав Артемьев.
«Шахматные звезды-2023»
Москва
Итоговое положение
1. Сергей Карякин (Россия) – 2 место в рапиде и 2 в блице
2. Александр Грищук (Россия) – 4 и 1
3. Раунак Садвани (Индия) – 1 и 5
4. Владислав Артемьев (Россия) – 3 и 3
5. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 7 и 4
6. Екатерина Лагно (Россия) – 5 и 9
7. Санан Сюгиров (Россия) – 8 и 6
8. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 6 и 10
9. Александра Горячкина (Россия) – 9 и 8
10. Франсиско Вальехо (Испания) – 10 и 7
Блиц
1. Александр Грищук (Россия) – 14
2. Сергей Карякин (Россия) – 12,5
3. Владислав Артемьев (Россия) – 12,5
4. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 10,5
5. Раунак Садвани (Индия) – 9,5
6. Санан Сюгиров (Россия) – 8,5
7. Франсиско Вальехо (Испания) – 8
8. Александра Горячкина (Россия) – 5,5
9. Екатерина Лагно (Россия) – 5
10. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 4
Комментарии