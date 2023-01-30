«Шахматные звезды». Карякин победил в общем зачете, Грищук выиграл соревнования по блицу

В Москве завершился международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды».

Российский гроссмейстер выиграл общий зачет турнира. Карякин занял второе место в рапиде и блице, набрав 4 очка. Вторым в общем зачете стал , третьим – .

«Шахматные звезды-2023»

Москва

Итоговое положение

1. Сергей Карякин (Россия) – 2 место в рапиде и 2 в блице

2. Александр Грищук (Россия) – 4 и 1

3. Раунак Садвани (Индия) – 1 и 5

4. Владислав Артемьев (Россия) – 3 и 3

5. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 7 и 4

6. Екатерина Лагно (Россия) – 5 и 9

7. (Россия) – 8 и 6

8. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 6 и 10

9. Александра Горячкина (Россия) – 9 и 8

10. Франсиско Вальехо (Испания) – 10 и 7

Блиц

1. Александр Грищук (Россия) – 14

2. Сергей Карякин (Россия) – 12,5

3. Владислав Артемьев (Россия) – 12,5

4. (Азербайджан) – 10,5

5. Раунак Садвани (Индия) – 9,5

6. Санан Сюгиров (Россия) – 8,5

7. Франсиско Вальехо (Испания) – 8

8. Александра Горячкина (Россия) – 5,5

9. Екатерина Лагно (Россия) – 5

10. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 4