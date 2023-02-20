«Никогда не видела такого вселенского везения, как у Дин Лижэня. Думаю, Непомнящий покажет, на что способен». Горячкина о матче за шахматную корону

Теги турнир претендентов Сергей Карякин Ян Непомнящий матч на первенство мира Хикару Накамура Лижэнь Дин Александра Горячкина Шахматы

Российский гроссмейстер Александра Горячкина поделилась ожиданиями от матча за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Мне будет очень интересно наблюдать за этим матчем. Я никогда не видела такого вселенского везения, как у Дина. Он попал на турнир претендентов после дисквалификации Сергея Карякина, успел сыграть нужное количество партий у себя в Китае, и это прокатило.

В последнем туре с Накамурой ему тоже немного подфартило – он занял второе место. И в довершение ко всему – этого второго места хватило, чтобы выйти в чемпионский матч (действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался от защиты титула – Sports.ru). Везет ему как чемпиону, конечно. Вот и интересно: поможет ли ему удача или шахматные факторы перевесят.

Все-таки у Яна есть опыт игры в чемпионском матче, да и в целом он в последние несколько лет стабильно держит свой высокий уровень, выигрывает турниры претендентов. Думаю, он сможет хорошо подготовиться, поработать над собой с психологической точки зрения и покажет всем, на что он способен», – сказала шахматистка.

«Но, конечно, если бы Непомнящий снова играл с Карлсеном, это было бы довольно интересно. Хотелось бы посмотреть, как Ян решит свои проблемы, а Магнус справится с соперником, когда тот ничего не зевает и играет быстро, учитывая, что время не добавляется. В прошлом матче у Магнуса-то ручки тряслись, когда оставалось мало времени – по видео это было заметно», – отметила Горячкина.

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