«Никогда не видела такого вселенского везения, как у Дин Лижэня. Думаю, Непомнящий покажет, на что способен». Горячкина о матче за шахматную корону

Российский гроссмейстер Александра Горячкина поделилась ожиданиями от матча за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Мне будет очень интересно наблюдать за этим матчем. Я никогда не видела такого вселенского везения, как у Дина. Он попал на турнир претендентов после дисквалификации Сергея Карякина, успел сыграть нужное количество партий у себя в Китае, и это прокатило.

В последнем туре с Накамурой ему тоже немного подфартило – он занял второе место. И в довершение ко всему – этого второго места хватило, чтобы выйти в чемпионский матч (действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался от защиты титула – Sports.ru). Везет ему как чемпиону, конечно. Вот и интересно: поможет ли ему удача или шахматные факторы перевесят.

Все-таки у Яна есть опыт игры в чемпионском матче, да и в целом он в последние несколько лет стабильно держит свой высокий уровень, выигрывает турниры претендентов. Думаю, он сможет хорошо подготовиться, поработать над собой с психологической точки зрения и покажет всем, на что он способен», – сказала шахматистка.

«Но, конечно, если бы Непомнящий снова играл с Карлсеном, это было бы довольно интересно. Хотелось бы посмотреть, как Ян решит свои проблемы, а Магнус справится с соперником, когда тот ничего не зевает и играет быстро, учитывая, что время не добавляется. В прошлом матче у Магнуса-то ручки тряслись, когда оставалось мало времени – по видео это было заметно», – отметила Горячкина.

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