Сергей Карякин: «Постараюсь возглавить одну из федераций шахмат в регионе. Какой регион – объявлю в конце февраля»

Теги Сергей Карякин ТАСС Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что в конце февраля намерен возглавить одну из региональных федераций шахмат. 

«Я в первую очередь ощущаю себя спортсменом, но и хочется нести какую-то пользу, в первую очередь для детей, и, конечно, думаю, как это сделать.

Постараюсь возглавить одну из федераций шахмат в регионе, чтобы с официальной позиции помогать.

Какой регион, я объявлю, когда сумею это сделать в конце февраля», – сказал Карякин.

2 комментария

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maks44
Региональная федерация... Что-то мелко для такого пламенного патриота. Не ценит его власть почему-то.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Херсон, даже думать не надо!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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