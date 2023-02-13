Сергей Карякин: «Постараюсь возглавить одну из федераций шахмат в регионе. Какой регион – объявлю в конце февраля»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что в конце февраля намерен возглавить одну из региональных федераций шахмат.
«Я в первую очередь ощущаю себя спортсменом, но и хочется нести какую-то пользу, в первую очередь для детей, и, конечно, думаю, как это сделать.
Постараюсь возглавить одну из федераций шахмат в регионе, чтобы с официальной позиции помогать.
Какой регион, я объявлю, когда сумею это сделать в конце февраля», – сказал Карякин.
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