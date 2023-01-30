Владислав Артемьев: «Мне интересно играть в азиатских турнирах. Представители Индии, Китая, Узбекистана показывают очень сильные результаты»

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Российский гроссмейстер Владислав Артемьев сравнил уровень игры российских и азиатских шахматистов.

В апреле наблюдательный совет Федерации шахмат России проголосовал за вхождение в состав Азиатской шахматной федерации после решения Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о недопуске россиян до командных турниров.

«Мне интересно играть в азиатских турнирах, потому что представители Индии, Китая, Узбекистана показывают очень сильные результаты.

Для нас игры с ними будут тяжелым испытание, но это очень интересно. На мой взгляд, российские и азиатские шахматисты по силам примерно равны, между ними нет большой разницы в классе, но на длинной дистанции мы немного посильнее», – сказал Артемьев.

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