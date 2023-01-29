«Шахматные звезды». Артемьев и Садвани лидируют после турнира по рапиду, Карякин и Грищук делят 3-е место
На международном турнире «Шахматные звезды» в Москве прошли соревнования по рапиду. Лидируют россиянин Владислав Артемьев и индиец Раунак Садвани.
28 и 30 января пройдут соревнования по блицу. Общий призовой фонд турнира – 15 млн рублей.
«Шахматные звезды-2023»
Москва
Положение после 9 туров рапида
1-2. Владислав Артемьев (Россия) – 4,5
1-2. Раунак Садвани (Индия) – 4,5
3-4. Сергей Карякин (Россия) – 4
3-4. Александр Грищук (Россия) – 4
5. Екатерина Лагно (Россия) – 3,5
6. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2,5
7-8. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 2
7-8. Санан Сюгиров (Россия) – 2
9-10. Франсиско Вальехо (Испания) – 1,5
9-10. Александра Горячкина (Россия) – 1,5
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