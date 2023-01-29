«Шахматные звезды». Артемьев и Садвани лидируют после турнира по рапиду, Карякин и Грищук делят 3-е место

На международном турнире «Шахматные звезды» в Москве прошли соревнования по рапиду. Лидируют россиянин и индиец Раунак Садвани.

28 и 30 января пройдут соревнования по блицу. Общий призовой фонд турнира – 15 млн рублей.

«Шахматные звезды-2023»

Москва

Положение после 9 туров рапида

1-2. Владислав Артемьев (Россия) – 4,5

1-2. Раунак Садвани (Индия) – 4,5

3-4. (Россия) – 4

3-4. (Россия) – 4

5. (Россия) – 3,5

6. (Азербайджан) – 2,5

7-8. Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 2

7-8. Санан Сюгиров (Россия) – 2

9-10. Франсиско Вальехо (Испания) – 1,5

9-10. Александра Горячкина (Россия) – 1,5