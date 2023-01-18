Сергей Карякин намерен баллотироваться в президенты одной из региональных федераций шахмат

Теги Сергей Карякин Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин намерен баллотироваться в президенты одной из региональных федераций шахмат.

Ранее Карякин участвовал в выборах главы Федерации шахмат России (ФШР). Он проиграл Андрею Филатову, набрав 7 голосов делегатов против 58.

«У меня есть понимание того, в каком направлении двигаться дальше. В конце января – начале февраля я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента шахматной федерации одного из регионов России.

И если меня выберут, я уже буду продвигать шахматы с большими полномочиями, находясь на официальной должности.

Скажу прямо: после того, как я сделал это заявление (о желании начать работу с территориального уровня), большое количество региональных федераций обратились ко мне с предложением возглавить их.

Честно говоря, я даже не ожидал такой реакции. Количество обратившихся федераций даже больше количества голосов, которые я набрал на выборах президента ФШР», – сказал шахматист.

Карякин не стал называть конкретные регионы, но отметил, что речь не идет о Федерации шахмат Чеченской Республики, которая выдвигала его кандидатом в президенты ФШР.

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1 комментарий

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Iuasamotu
Да тут и думать нечего. Карякин должен абсолютно безальтернативно баллотироваться в шахматные президенты ДНР, очень шахматный край, кстати.
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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