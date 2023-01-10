Сергей Карякин: «Матч на первенство мира – событие, требующее серьезной подготовки. Не очень понимаю, как можно за 3 месяца его организовать»

Российский гроссмейстер прокомментировал новость о том, что матч на первенство мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем пройдет с 7 по 30 апреля.

Основной вариант места проведения – Латинская Америка.

«Матч на первенство мира в шахматах – событие эпохальное, требующее серьезной организационной, финансовой и медийной подготовки.

Не очень понимаю, как можно за 3 месяца его организовать, по крайней мере, если есть задача провести его на высшем уровне...» – написал Карякин.