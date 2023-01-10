Сергей Карякин: «Матч на первенство мира – событие, требующее серьезной подготовки. Не очень понимаю, как можно за 3 месяца его организовать»

Теги Сергей Карякин Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал новость о том, что матч на первенство мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем пройдет с 7 по 30 апреля.

Основной вариант места проведения – Латинская Америка.

«Матч на первенство мира в шахматах – событие эпохальное, требующее серьезной организационной, финансовой и медийной подготовки.

Не очень понимаю, как можно за 3 месяца его организовать, по крайней мере, если есть задача провести его на высшем уровне...» – написал Карякин.

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1 комментарий

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Serge Vendino
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Далек от шахмат, но в чем проблема? Это же ежегодное событие, поэтому спонсоры наверняка имеются. Найти площадку и все подготовить там не так долго. Это же не по футболу ЧМ, где минимум 8 стадионов нужно.
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