Тренер Непомнящего: «Была идея, что матч за шахматную корону пройдет в Мексике. Не исключено, что в другой стране Латинской Америки»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Владимир Поткин Лижэнь Дин Шахматы

Тренер гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин сообщил, что матч за шахматную корону между россиянином и китайцем Дин Лижэнем может состояться в Мексике.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам запланирован на 7-30 апреля 2023 года. Mесто проведения пока не определено. 

«Изначально была идея, что матч пройдет в Мексике. Хотя не исключено, что имеется в виду и другая страна Латинской Америки.

Хорошо, что график выдерживается — это хорошие новости. Будем дальше смотреть и ждать официального анонса.

Раз это Латинская Америка, то Яна ожидает смена часового пояса. Это значит, что будут важны вопросы акклиматизации и питания», – сказал Поткин. 

1 комментарий

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AminO2
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На Кубе можно провести, к 135-летию Хосе Рауля.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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