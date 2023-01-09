Тренер Непомнящего: «Была идея, что матч за шахматную корону пройдет в Мексике. Не исключено, что в другой стране Латинской Америки»

Тренер гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин сообщил, что матч за шахматную корону между россиянином и китайцем Дин Лижэнем может состояться в Мексике.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам запланирован на 7-30 апреля 2023 года. Mесто проведения пока не определено.

«Изначально была идея, что матч пройдет в Мексике. Хотя не исключено, что имеется в виду и другая страна Латинской Америки.

Хорошо, что график выдерживается — это хорошие новости. Будем дальше смотреть и ждать официального анонса.

Раз это Латинская Америка, то Яна ожидает смена часового пояса. Это значит, что будут важны вопросы акклиматизации и питания», – сказал Поткин.