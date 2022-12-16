Международная федерация шахмат (ФИДЕ) объявила новые критерии отбора на турнир претендентов 2024 года.

Одним уз участников турнира станет проигравший в матче на шахматную корону 2023 года (россиянин или китаец Лижэнь Дин).

Три путевки достанутся трем лучшим игрокам Кубка мира 2023 года, две – победителю и занявшему второе место в Гран-туре ФИДЕ 2023 года по швейцарской системе.

Еще одно место на турнире получит шахматист с самым высоким рейтингом на 1 января 2024 года из числа тех, кто не отобрался на соревнования ранее. Он должен должен сыграть не менее четырех рейтинговых турниров ФИДЕ за 2023 год.

Последняя путевка достанется шахматисту, который покажет лучшие результаты на турнирах ФИДЕ в 2023 году.