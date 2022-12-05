ФИДЕ продлила разрешение для российских и белорусских шахматистов выступать под нейтральным флагом до 1 января 2024 года

Российские и белорусские шахматисты смогут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года.

Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

В марте этого года ФИДЕ разрешила спортсменам из России и Беларуси выступать в личных турнирах под флагом организации. Право выступать под флагом ФИДЕ было дано до конца мая, а затем продлено до 31 декабря.

Согласно новой резолюции ФИДЕ после 1 января 2024 года спортсменам из России и Беларуси будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не будет принято другого решения.

В рейтинге ФИДЕ шахматисты при желании могут указываться под флагом России или Беларуси.