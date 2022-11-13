Член набсовета ФШР: «В понедельник Карпова либо переведут в обычную палату, либо вообще выпишут»
Член наблюдательного совета Федерации шахмат России (ФШР) Альберт Степанян рассказал о состоянии Анатолия Карпова.
Ранее 12-го чемпиона мира госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой.
«В понедельник будет какое‑то решение. Либо его переведут в обычную палату, либо вообще выпишут.
Анатолий Евгеньевич контактирует через супругу, раздает указания, мне привет передавал. Он в полном сознании, с ним все в порядке.
Говорить, что полностью восстановился – слишком рано. Но находится на пути к выздоровлению быстрыми темпами. Думаю, в понедельник услышим какие‑то хорошие новости», – сказал Степанян.
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