Член набсовета ФШР: «В понедельник Карпова либо переведут в обычную палату, либо вообще выпишут»

Член наблюдательного совета Федерации шахмат России ( ) Альберт Степанян рассказал о состоянии .

Ранее 12-го чемпиона мира госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой.

«В понедельник будет какое‑то решение. Либо его переведут в обычную палату, либо вообще выпишут.

Анатолий Евгеньевич контактирует через супругу, раздает указания, мне привет передавал. Он в полном сознании, с ним все в порядке.

Говорить, что полностью восстановился – слишком рано. Но находится на пути к выздоровлению быстрыми темпами. Думаю, в понедельник услышим какие‑то хорошие новости», – сказал Степанян.