Член набсовета ФШР о Карпове: «Видимо, в понедельник решится вопрос перевода из реанимации в обычную палату»

Член наблюдательного совета Федерации шахмат России (ФШР) Альберт Степанян рассказал о состоянии Анатолия Карпова.

Ранее 12-го чемпиона мира госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой.

«Со слов супруги, Анатолий Евгеньевич поправляется. Он уже чувствует себя гораздо лучше, он в сознании, идет на поправку. Видимо, в понедельник уже решится вопрос перевода из реанимации в обычную палату. Надеемся, что это произойдет в понедельник.

Анатолий Евгеньевич уже вовсю трудится, насколько это возможно, раздает задания помощникам по телефону. Врачи не разрешали это делать, он сам себе разрешил. Врачи рекомендуют меньше говорить, меньше заниматься активной деятельностью», – сказал Степанян.