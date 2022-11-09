Помощник Карпова: «О выписке из больницы речь пока не идет, врачи не разрешают. И о сроках пока говорить преждевременно»

Альберт Степанян, помощник 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, заявил, что состояние гроссмейстера улучшается.

«Анатолий Евгеньевич Карпов находится в сознании, его состояние улучшается, и он идет на поправку. К сожалению, это происходит не так быстро, как всем нам хотелось бы.

О выписке из больницы речь пока не идет, врачи этого не разрешают. И о каких-то сроках пока говорить преждевременно», – рассказал Степанян.

Ранее Карпова госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой в НИИ Склифосовского. Накануне сообщалось, что он по-прежнему находится в реанимации.