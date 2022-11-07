Сергей Карякин: «Состояние Карпова постепенно становится лучше, скоро его переведут в обычную палату из реанимации»

Российский гроссмейстер рассказал о состоянии госпитализированного .

Накануне «Известия» сообщили, что 12-й чемпиона мира находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Я бы хотел опровергнуть информацию, которая появлялась вчера, что Анатолию Евгеньевичу хуже – это не так. У него, наоборот, состояние постепенно становится лучше, и скоро его переведут в обычную палату из реанимации», – сказал Карякин.