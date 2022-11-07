Сергей Карякин: «Состояние Карпова постепенно становится лучше, скоро его переведут в обычную палату из реанимации»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о состоянии госпитализированного Анатолия Карпова.
Накануне «Известия» сообщили, что 12-й чемпиона мира находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
«Я бы хотел опровергнуть информацию, которая появлялась вчера, что Анатолию Евгеньевичу хуже – это не так. У него, наоборот, состояние постепенно становится лучше, и скоро его переведут в обычную палату из реанимации», – сказал Карякин.
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