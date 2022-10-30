Карякин о финале ЧМ по шахматам Фишера: «У Непомнящего и Накамуры равные расклады. Ян, может быть, чуть в лучшей форме»

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился прогнозом на финальный матч чемпионата мира по шахматам Фишера между Яном Непомнящим и Хикару Накамурой.

«Это другая игра, не то, к чему мы привыкли. Полностью нивелируется роль дебютной подготовки, а в современных шахматах как раз дебюту уделяются огромное время и внимание.

Я бы играл чаще в турнирах по шахматам Фишера и не пренебрегал бы ими, но турниры, которые проводились, – чаще развлекательные и несерьезные. Турнир, который сейчас проводится, пожалуй, первый такой серьезный.

Перед финалом у Яна и Накамуры равные расклады. И в обычных шахматах я бы сказал, что шансы 50 на 50. Оба показали, что в хорошей форме. Ян, может, чуть в лучшей, так как обыграл Карлсена», – сказал Карякин.

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