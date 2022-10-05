Сергей Карякин: «Федерация бокса допустила россиян в полноценную семью бокса, будем надеяться на что-то подобное со стороны ФИДЕ»

Российский гроссмейстер надеется, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) позволит россиянам выступать на соревнованиях под национальным флагом и с гимном страны.

Сегодня Международная ассоциация бокса (IBA) отменила отстранение российских и белорусских боксеров.

«Надеюсь, скоро мы будем выступать на международных турнирах с флагом и гимном.

Сегодня мы все читали, что федерация бокса допустила россиян в полноценную семью бокса, поэтому будем надеяться на что-то подобное со стороны ФИДЕ в шахматах», – сказал Карякин.