Александра Горячкина: «Женские турниры сейчас не проводятся. Обидно, что ФИДЕ в год женских шахмат провела только один этап Гран-при»

Российская шахматистка рассказала, что играет в мужских турнирах, потому что Международная шахматная федерация ( ) редко проводит женские.

«Женские турниры сейчас не проводятся. Если бы они проводились, я бы в них играла. Обидно, что ФИДЕ в год женских шахмат провела только один этап Гран-при.

Брать призовые места в мужских турнирах у меня практически не получается, получается периодически делать ничьи, иногда выигрывать. Мужчины бывают разные: есть моего рейтинга, есть выше и ниже.

Играя против гроссмейстера моего рейтинга, я не разделяю соперников на мужчин и женщин, а в мощных турнирах результат говорит сам за себя», – сказала Горячкина.