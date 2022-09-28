ФИДЕ отстранила от комментаторской работы израильского гроссмейстера Смирина за сексистские высказывания

Международная федерация шахмат ( ) отстранила от комментаторской работы израильского гроссмейстера Илью Смирина за сексистские высказывания.

Смирин комментировал матч женского Гран-при ФИДЕ между россиянкой Екатериной Лагно и представительницей Китая Чжу Цзиньэр, его соведущей была шахматистка из Люксембурга Фиона Стейл-Энтони.

Смирин (во время матча): Меня всегда удивляло, почему женщины могут играть с мужчинами, а мужчины не могут играть в женском турнире.

Стейл-Энтони: Вы должны спросить кого-то, кроме меня.

Смирин: Я не спрашиваю. Скажем так, это риторический вопрос.

<...>

Стейл-Энтони: Вы хотите сказать, что шахматы не для женщин?

Смирин: Я не говорил этого открыто. Простите. Это был частный разговор.

Позднее ФИДЕ выступила с заявлением о ситуации.

«Мы с большим уважением относимся к гроссмейстеру Илье Смирину как к шахматисту, но высказанные им в прямом эфире взгляды совершенно неприемлемы, оскорбительны и не отражают ни одну из ценностей, за которые выступает ФИДЕ.

Приносим извинения всем, кого обидели.

Гроссмейстер Смирин не будет продолжать работу в качестве комментатора ФИДЕ», – говорится в сообщении организации.