ФИДЕ отстранила от комментаторской работы израильского гроссмейстера Смирина за сексистские высказывания

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила от комментаторской работы израильского гроссмейстера Илью Смирина за сексистские высказывания.
Смирин комментировал матч женского Гран-при ФИДЕ между россиянкой Екатериной Лагно и представительницей Китая Чжу Цзиньэр, его соведущей была шахматистка из Люксембурга Фиона Стейл-Энтони.
Смирин (во время матча): Меня всегда удивляло, почему женщины могут играть с мужчинами, а мужчины не могут играть в женском турнире.
Стейл-Энтони: Вы должны спросить кого-то, кроме меня.
Смирин: Я не спрашиваю. Скажем так, это риторический вопрос.
<...>
Стейл-Энтони: Вы хотите сказать, что шахматы не для женщин?
Смирин: Я не говорил этого открыто. Простите. Это был частный разговор.
Позднее ФИДЕ выступила с заявлением о ситуации.
«Мы с большим уважением относимся к гроссмейстеру Илье Смирину как к шахматисту, но высказанные им в прямом эфире взгляды совершенно неприемлемы, оскорбительны и не отражают ни одну из ценностей, за которые выступает ФИДЕ.
Приносим извинения всем, кого обидели.
Гроссмейстер Смирин не будет продолжать работу в качестве комментатора ФИДЕ», – говорится в сообщении организации.