Судебная тяжба Ноны Гаприндашвили и Netflix из-за фразы в сериале «Ход королевы» завершилась примирением

Пятая чемпионка мира по шахматам достигла примирения с компанией Netflix в рамках судебного разбирательства по поводу сериала «Ход королевы».

Об этом сообщил представитель адвокатской конторы BLB, защищающей интересы Гаприндашвили.

«Да, так и есть. Мы достигли соглашения с Netflix. Сделка конфиденциальная, однако некоторые ее детали все-таки будут опубликованы, но позже», – заявили в BLB.

В сентябре 2021 года Гаприндашвили подала иск в окружной суд Калифорнии против Netflix из-за фразы в сериале «Ход королевы» (The Queen’s Gambit).

Шахматистка посчитала, что фраза из фильма о том, что она никогда не играла против мужчин, является ложной, сексистской и унизительной.

Гаприндашвили заявила, что к 1968 году, в котором происходит действие эпизода из сериала, она соревновалась как минимум с 59 шахматистами мужского пола, в том числе с 10 гроссмейстерами.

Нона Гаприндашвили с 1962 по 1978 год носила титул чемпионки мира.

«Есть факты: Гаприндашвили успешно играла с мужчинами. Правильно ли, что пошла в суд? Почему бы и нет». Вице-президент Федерации шахмат Москвы об иске чемпионки мира к Netflix