Песков о переизбрании Дворковича на пост главы ФИДЕ: «Хорошо, что наш соотечественник был избран главой такой авторитетной спортивной организации»

Теги ФИДЕ Аркадий Дворкович Дмитрий Песков ТАСС Шахматы

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о переизбрании Аркадия Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 

Дворкович был переизбран 7 августа. Его соперником на выборах был украинец Андрей Баришполец, россиянин победил с подавляющим преимуществом (157 голосов против 16). 

«Дворкович был переизбран, это очень позитивное событие. Это очень хорошо, что наш с вами соотечественник был избран главой такой авторитетной международной спортивной организации, это само по себе достаточно уникально.

У Дворковича есть ограничения, связанные с его положением», – сказал Песков. 

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