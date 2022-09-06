Песков о переизбрании Дворковича на пост главы ФИДЕ: «Хорошо, что наш соотечественник был избран главой такой авторитетной спортивной организации»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о переизбрании на пост главы Международной шахматной федерации ( ).

Дворкович был переизбран 7 августа. Его соперником на выборах был украинец Андрей Баришполец, россиянин победил с подавляющим преимуществом (157 голосов против 16).

«Дворкович был переизбран, это очень позитивное событие. Это очень хорошо, что наш с вами соотечественник был избран главой такой авторитетной международной спортивной организации, это само по себе достаточно уникально.

У Дворковича есть ограничения, связанные с его положением», – сказал Песков.