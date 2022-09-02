Россиянка Екатерина Лагно победила в чемпионате ФИДЕ по скоростным шахматам.

В финале Лагно обыграла китаянку Хоу Ифань со счетом 15:13 по итогам 28 партий.

Согласно регламенту, участницы проводили матчи по три часа. В первые 90 минут они соревновались с контролем времени 5 минут и добавлением 1 секунды на ход, затем играли 60 минут с контролем 3+1 и, наконец, 30 минут с контролем 1+1.

В турнире также участвовали россиянки Полина Шувалова, Александра Костенюк и Валентина Гунина. Они выбыли из борьбы в 1/8, 1/4 и 1/2 финала соответственно.